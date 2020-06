Colpito da tubo getta cemento nel cantiere del porto di Ventimiglia, operaio in ospedale

Ventimiglia. Un operaio di sessant’anni che stava lavorando nel cantiere del porto di Ventimiglia è stato colpito da un tubo che getta il cemento, per motivi in corso di chiarimento da parte dell’azienda costruttrice. E’ successo intorno alle 11. L’uomo non è grave ed è stato portato in ospedale per un controllo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Asl per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul posto di lavoro.