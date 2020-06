Code sulle autostrade liguri piene di cantieri, Toti pronto a chiedere i danni al governo

Genova. Raggiungere la Liguria è diventata un’impresa, viste le code provocate ancora oggi dal numero sterminato di cantieri che attraversano da settimane le autostrade della regione. A poco sono valsi gli appelli lanciati durante il lockdown, quando la mobilità dei cittadini era bloccata per contenere l’emergenza, del presidente Giovanni Toti che questa mattina, in occasione della presentazione della campagna di promozione della Regione, si è scagliato contro il governo.

«Stiamo facendo i conti con un piano scriteriato pensato per rimediare a decenni di inerzia in un solo mese, ha detto Toti. Vorrei conoscere quale scienziato abbia pensato tutto questo. Credo che neanche la fantasia più malata e perversa possa arrivare a tanto. Stiamo pensando come giunta di mettere in mora il ministero, apprestandoci a chiedere i danni, data la completa incapacità di chi ci sta governando ad assumersi una qualsiasi responsabilità».