Cliniche Dentix chiuse, «Urgente che consumatori chiedano risoluzione del contratto»

Genova. Sarebbero già in molti i consumatori che si sono rivolti agli sportelli di Assoutenti Genova per chiedere assistenza dopo essersi ritrovati “orfani” della loro clinica dentistica.

La Dentix, dopo il fallimento della casa madre spagnola e la chiusura degli studi come quello di Via Sestri nel capoluogo ligure e quello a Imperia, ha lasciato i propri clienti senza cure e con l’onere di un finanziamento ancora in corso.

«In base all’articolo 125 quinquies del testo unico bancario questi consumatori hanno diritto alla risoluzione del contratto con la clinica dentistica e anche di quello con la società di finanziamento” fa sapere l’Avv. Luca Cesareo, Presidente di Assolex coordinamento nazionale dei legali di Assoutenti. “La finanziaria avrà l’obbligo di rimborsare le rate già pagate e di bloccare quelle a venire in tutti i casi in cui non siano state prestate le cure pattuite».

Per far partire il meccanismo di tutela occorre mettere al più presto in mora Dentix Italia e la società di credito: il fallimento per la società italiana non è ancora stato dichiarato ma è bene agire prima che accada il peggio: “A questo fine – spiega l’Avv. Rosanna Stifano Presidente di Assoutenti Genova – abbiamo già predisposto una lettera che i consumatori interessati potranno sottoscrivere e inviare attraverso i nostri sportelli di Via Malta 3/1 e P.za Vittorio Veneto 31R a Genova”.

Per informazioni i cittadini possono contattare Assoutenti al numero 800 811 410.