Classicissima, Il Grande: «No a svolgimento della Milano-Sanremo a Ferragosto, scelta penalizzante per città»

Sanremo. Anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande interviene in merito all’ipotesi dello svolgimento della “Classicissima” a Ferragosto.

«Condivido pienamente la posizione del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni – commenta Il Grande – e mi unisco al loro “no” allo svolgimento della Milano Sanremo il 15 agosto. Una scelta penalizzante per la nostra città, non solo dal punto di vista logistico per i problemi che potrebbe causare a livello di viabilità ma anche sotto il profilo prettamente turistico.

Ritengo che in un momento come questo, con una città che sta già affrontando molte difficoltà, una scelta simile sarebbe davvero troppo penalizzante».