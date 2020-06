Cipressa. Pasta fresca e pane di produzione propria, pizze lievitate con metodi naturali e piatti tipici della tradizione ligure rivisitati: per L’Olivapazza di Cipressa, ristorante a picco sul mare ricavato in un antico frantoio, sabato 13 giugno inizia una nuova era sotto una gestione rinnovata.

Alle redini del locale Massimo Trifone e Angelita Lanteri, mamma sanremese, che, in seguito al difficile periodo scatenato dal coronavirus, ha deciso di reinventarsi, dedicando le sue attenzioni al mondo della ristorazione.

A condividere con Angelita e Massimo questa avventura ci sarà un’equipe di lavoro composta da professionisti del settore, a cui fa capo lo chef Pino, che sapranno far sentire il cliente come a casa, immerso in un ambiente curato e conviviale, nel totale rispetto delle norme anti Covid.

Le portate di pesce come il brandacujun e il cappon magro fanno da padrone nel menù del rinnovato ristorante, ma non mancheranno i secondi di carne come il coniglio alla ligure, il filetto di maiale e i dolci che, grazie alla freschezza e alla qualità degli ingredienti, saranno capaci di conquistare anche i palati più esigenti.

«Il nostro obiettivo è produrre ogni giorno prodotti di alta qualità artigianale, per questo i nostri fornitori sono accuratamente selezionati e tutte le materie prime utilizzate sono le migliori», spiegano i titolari.

L’Olivapazza si trova in via Giuseppe Garibaldi 6 ed è aperto tutte le sere a partire dalle 19. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook L’Olivapazza o chiamare il numero 0183 91174. L’Olivapazza è anche su The Fork.