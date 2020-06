Cinema, il 25 giugno riapre il “Politeama Dianese” ancora chiusi “Centrale” e “Imperia”

Diano Marina. Aprirà il 25 giugno il “Politeama Dianese” con la programmazione estiva che prevede una proiezione diversa per sera. Si comincia con “Dolittle“, film di Stephen Gaghan uscito a novembre.

Nonostante da lunedì le sale possano riaprire e si siano allentati un po’ i protocolli previsti inizialmente rimangono chiusi il “Centrale” di via Cascione a Porto Maurizio e la multisala “Imperia” di Oneglia.

La conferma arriva dal gestore Tonino Languasco: «Cominciamo con il “Politeama”, poi, a cascata apriremo anche le altre sale, la prima sarà il “Centrale”. Purtroppo in questo periodo non ci sono uscite, vengono riproposte pellicole già uscite durante il lockdown sulle piattaforme e poi vanno valutati i protocolli».

Le misure restrittive anti covid si sono un po’ allentate. La normativa prevede l’obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina all’ingresso, all’uscita e per raggiungere il proprio posto. Solo i conviventi possono rimanere vicini, rimane l’obbligo per tutti gli altri del distanziamento di due poltroncine. I controlli spettano al gestore. Via libera alla vendita dei pop-corn.