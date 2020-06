Cervo, cucina va a fuoco: inagibili due alloggi di una palazzina sull’Aurelia

Cervo. A causa dei danni provocati dalle alte temperature i vigili del fuoco di Imperia hanno dichiarato inagibili i due alloggi interessati dall’incendio che nella serata di ieri ha interessato una palazzina a Cervo, sulla via Aurelia.

Le fiamme si sono sprigionate da una cucina di uno dei due appartamenti e hanno provocato ingenti danni materiali ma, per fortuna non si sono registrati feriti, né intossicati, essendo riusciti gli occupanti a uscire per tempo in strada.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Diano Marina e un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo.

(foto dal gruppo Facebook “Sei dei Cervo se…”)