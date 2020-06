Centro commerciale a Bevera, la Confcommercio vuole vederci chiaro

Ventimiglia. Un incontro con la maggioranza consigliare, uno con i commercianti ventimigliesi e l’analisi, da parte di un avvocato amministrivista della cosiddetta “pratica Dimar”: è la mossa di Confcommercio Ventimiglia per avere un quadro chiaro e preciso sul possibile insediamento di un centro commerciale a Bevera.

Ad illustrarla, stamani, è stato il presidente Dario Trucchi. «Non è questo il momento per dire se siamo a favore o contro la pratica – dichiara Trucchi – Ma solo per dare informazione su quello che il direttivo di Confcommercio ha intenzione di fare».

Dopo il mancato passaggio in consiglio comunale, con il dibattuto ritiro delle pratiche relative al cambio di destinazione d’uso e all’insediamento di attività commerciali a Bevera che ha visto spaccata a metà la maggioranza del sindaco Scullino, la Confcommercio si è mossa per avere un confronto diretto con assessori e consiglieri. «Contemporaneamente faremo un incontro con i nostri associati, divisi per categoria merceologica, in modo da raccogliere i loro pareri – spiega Trucchi -. Daremo anche mandato ad avvocato amministrativista per far valutare tecnicamente la pratica e avere così un quadro su quello che cambierà, nel bene o nel male, il tessuto economico commerciale».

Un incontro è previsto anche con le opposizioni. «Il nostro scopo è quello di avere un quadro il più completo possibile per dare poi un nostro parere sulla pratica – precisa il presidente cittadino di Confcommercio -. Ovviamente poi la decisione sulla pratica spetta all’amministrazione».

Anche se manca ancora il parere di numerosi associati, per il momento sono in tanti ad avere manifestato la propria contrarietà alla realizzazione di un centro commerciale. Altri, invece, vorrebbero avere maggiori informazioni sul tipo di attività che si insedieranno a Bevera. «Va considerato anche il momento di particolare incertezza, dopo tre mesi di lockdown – spiega Trucchi -. Questo potrebbe rendere meno lucido il parere di molti, ma è comprensibile».

Oltre ai commercianti ventimigliesi, verranno ascoltati anche quelli delle città limitrofe come Vallecrosia e Bordighera: un nuovo insediamento commerciale potrebbe incidere anche sul loro futuro.