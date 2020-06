Cassa integrazione, Gagliardi (Cambiamo!): «Presentati emendamenti per proroga. Basta ritardi nei finanziamenti»

Genova. «Dal governo solo ritardi, disorganizzazione e inutile sperpero di denaro pubblico nei pochi fondi erogati per affrontare l’emergenza coronavirus. Ora aspettiamo di capire se almeno nel caso degli stati generali per l’economia, annunciati con una conferenza stampa, si riuscirà finalmente a passare ai fatti». Critica duramente la linea del governo la deputata di Cambiamo! con Toti, Manuela Gagliardi.

«Fino ad ora le agevolazioni previste dai tanti decreti governativi non hanno portato a grandi risultati, i finanziamenti a sostegno delle imprese arrivano con difficoltà o non vengono erogati per niente e la burocrazia, che chiediamo continuamente di eliminare da ogni procedura continua, con la sua soffocante presenza a bloccare tutto - prosegue – Bisogna ascoltare e aiutare le aziende a far fronte a questa crisi senza lasciare indietro nessuno. In Liguria le richieste per la cassa integrazione in deroga sono circa 60mila, un numero di lavoratori a cui garantire tranquillità immediata e un futuro sereno».

«Come gruppo di Cambiamo! abbiamo presentato in Parlamento, su suggerimento delle categorie sociali coinvolte, alcuni emendamenti per far prorogare almeno fino al termine dell’anno la cassa integrazione in deroga. Una scelta necessaria che permetterebbe alle imprese di riorganizzarsi e ai lavoratori di avere una tutela, in attesa della ripartenza dell’economia italiana» – conclude la parlamentare.