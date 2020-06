Sanremo. Domani riapre il Casinò Municipale. La Casa da Gioco matuziana era ferma , a causa dell’emergenza Coronavirus, dall’otto marzo scorso, quasi 100 giorni or sono.

Per essere in regola con tutte le disposizioni di sanità e di distanziamento sociale, sono state adottate misure che stamane, nel corso di una diretta Facebook, ci sono state spiegate da un cicerone d’eccezione, il presidente della Casinò Spa Adriano Battistotti.

di 10 Galleria fotografica Casinò di Sanremo, viaggio tra le sale a un giorno dalla riapertura









Tanto per iniziare non si entra più dallo storico ingresso principale, bensì dalla porta teatro e dalla sala slot. Da ogni varco c’è una telecamera con termoscanner in grado di prendere la misura della temperatura corporea, a distanza, fino a trenta persone contemporaneamente. all’interno ci sono, inoltre, circa 300 telecamere di sicurezza e del personale preposto all’assistenza sanitaria.

Mascherina obbligatoria ovunque, ogni sala (slot, roulette e giochi americani) è dotata di postazioni divise da pannelli di plexiglas) Questo ha comportato una riduzione dei clienti ospitabili di circa un terzo: da poco più che 100 a poco più che trecento.

La diminuzione più sensibile si apprezza ai tavoli delle roulette (francesi e americane), dove da un numero di più di 15 giocatori si passa a uno fisso di 5, ognuno con un proprio addetto preposto a posizionare le fiches. Anche al tavolo del Blackjack i giocatori sono ridotti e divisi dal plexiglass. Il ristorante del Casinò sarà aperto solo due giorni alla settimana.

Il teatro potrebbe riaprire ma si attende ancora per sicurezza. Si calcola, che nel periodo di chiusura, la Casa da Gioco abbia guadagnato qualcosa come due milioni di euro in meno, derivanti da un mancato incasso di circa 10 milioni.