Casinò di Sanremo, le slot trainano la ripartenza. Primo giorno col botto

Sanremo. «Come fosse stato il primo giorno di scuola, un’atmosfera di festa». L’ha definito così il presidente della Casino di Sanremo Spa Adriano Battistotti il ritorno all’attività del tempio municipale dell’azzardo che ha riaperto ieri mattina dopo circa tre mesi di stop dettati dall’emergenza covid.

Leggi anche fase 3 Casinò di Sanremo, viaggio tra le sale a un giorno dalla riapertura

A trainare gli incassi, attestatisi intorno ai 162 mila euro, sono state le slot machine. La sala che le ospita è stata presa d’assalto già dalle 10 del mattino, orario fissato per l’apertura delle porte della casa da gioco. Anche se le postazioni sono state ridotte di più della metà a causa degli obblighi sul distanziamento sociale, le slot, da sole, hanno fatto registrare quasi 150 mila euro di introiti. Il resto è arrivato dai tavoli verdi, i cosiddetti giochi tradizionali come la roulette. Cifre che fanno segnare un +50% in più rispetto a quanto si sarebbe incassato nelle stesso periodo di un mese antecedente al lockdown, esclusi, però, i giorni di maggior afflusso turistico come quelli della settimana festivaliera.

Commenta il presidente del Cda: «Per noi l’importante era riaprire, creare occasione di lavoro per i nostri impiegati e per adempiere alla nostra missione nei confronti della città. E’ chiaro che iniziare in questo modo ci fa piacere e ci fa guardare con fiducia alla ripresa dell’attività, anche se ieri il clima è stato paragonabile a quello del primo giorno di scuola, un’atmosfera di festa che sicuramente ha contribuito a far venire tanti buoni clienti che aspettavano questo momento da tanto tempo. Ci tengo a segnalare anche il ritorno, gradito, degli amici francesi», conclude Battistotti.