Casa Serena, Fratelli d’Italia: «Il Comune di Sanremo non può privatizzare vita e destino di persone che ci lavorano»

Sanremo. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia unitamente al circolo di Sanremo appresa la notizia del fallimento della trattativa intercorsa tra Comune di Sanremo e rappresentanti dei lavoratori di Casa Serena, ringrazia la Regione Liguria ed in particolare l’assessore alle politiche del Lavoro Gianni Berrino e ribadisce la propria posizione in difesa dei dipendenti comunali “privatizzandi”, posizione tra l’altro espressa con un ordine del giorno presentato nel marzo scorso al consiglio comunale e approvato.

«Il comune può fare scelte politiche, tra l’altro “opinabili” sulla privatizzazione di un servizio essenziale come quello svolto sino ad oggi da Casa Serena ma non può privatizzare la vita e il destino delle persone che ci lavorano dicendo che sono scelte tecniche. La pianta organica del comune e delle proprie partecipate è complessa ed ampia e in quella sede va cercata la soluzione» – affermano il capogruppo Luca Lombardi, la vice Federica Cozza e il portavoce Tonino Consiglio.