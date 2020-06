Caos autostrade liguri, il presidente Toti firma ordinanza che obbliga i concessionari a garantire la mobilità

Genova. Code interminabili di giorno, gallerie chiuse la notte per permettere i lavori nei trafori, che si sommano alle decine di cantieri disseminai sull’intero tracciato dell’Autofiori da Ventimiglia a La Spezia. La pazienza del presidente Giovanni Toti sembra finita, tanto che questo primo pomeriggio il governatore, in un punto stampa straordinario, ha deciso di firmare un’ordinanza (ai limiti delle competenze dell’ente Regione) che obbligherà i concessionari a predisporre “immediatamente” un piano di recupero delle infrastrutture in cui siano contemperate le esigenze di sicurezza e mobilità dei cittadini.

«Quello che stiamo banalmente chiedendo da settimane è che si mettano in sicurezza i nostri tratti autostradali ma allo stesso tempo che qualcuno di competente stabilisca la gradualità degli interventi senza che la Regione rimanga imprigionata dai cantieri. Avrei volentieri fatto a meno di questa ordinanza, ma vedere gente che fa il pic-nic sull’autostrada è una cosa indecente, ha commentato Toti.

Non possiamo aggiustare le gallerie tutte insieme, perché questo comporterebbe una violazione dei diritti costituzionali all’iniziativa economica e allo spostamento delle persone. Tale piano – continua il presidente - dovrà evitare che le gallerie, ovviamente, caschino sulla testa delle persone, ma dovrà anche evitare che le innumerevoli deviazioni che sono presenti sulle nostre autostrade provochino dei gravi incidenti o ritardino i soccorsi».

Il forte segnale politico lanciato oggi da Giovanni Toti è stato concordato – come lui stesso ha riferito – con i sindaci liguri e le entità economiche della regione. Al provvedimento che verrà firmato a breve, si affiancherà la richiesta di un tavolo tra i concessionari (Autofiori), lo Stato e a tutti gli altri enti coinvolti, all’interno del quale stabilire i danni stimati e causati alla Regione Liguria e ai suoi cittadini, di quanto successo fino a oggi.

Intanto, nei dettagli del discorso del presidente, è emerso che la chiusura di alcune gallerie di notte, decisa in queste ore dal concessionario delle autostrade, è dovuta a una circolare ministeriale del 1967 che impone, in presenza di problemi, di stoppare immediatamente la viabilità nei tratti interessati. Gli stessi contenuti dell’ordinanza che sarà firmata a breve, verranno riproposti in consiglio regionale.