Caos Autostrade, il sindaco Chiappori filma il traffico: «Vieni in Liguria, per arrivare a Genova ci metti una vita»

Diano Marina. «Vieni in Liguria e per arrivare a Genova impiegherai una vita. Una vita con le nostre luminarie stupende, vi offriamo un paesaggio meraviglioso fatto di luci notturne lungo l’autostrada. Ahh, che bella la Liguria, venite dalla Lombardia, dalla Toscana, dall’Emilia, dal Piemonte. Ahh che bellezza la Liguria. Un’estate stupenda ci aspetta. Venite, venite, vi aspettiamo».

A filmare il traffico, tornando da Chiavari in serata, sono stati il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori e l’assessore al Bilancio Luigi Basso (che parla nel video postato su Facebook).

Chiappori non usa mezze parole per descrivere la situazione sulle autostrade liguri, che ora, nel momento della ripartenza del Paese dopo il lockdown legato all’emergenza Covid-19, accolgono i turisti tra cantieri e restringimenti di carreggiata, provocando code chilometriche che di certo non invogliano i visitatori a tornare in Liguria dopo aver affrontato un viaggio nel caos.

«Viaggiando da Chiavari in direzione Genova ci siamo trovati nel “tappo” di Milano – dichiara Chiappori -. Chi da Imperia tornava in Lombardia era in colonna. Abbiamo già mille problemi, avevamo tutto il tempo per mettere mano alle autostrade e invece non è stato fatto nulla».

«Chi di dovere doveva dare ordini precisi ad Austrade – aggiunge il sindaco. – Ora, dopo tre mesi di lockdown ci troviamo con 13 chilometri di coda e tutto questo non è accettabile. L’esasperazione credo che abbia un limite». Noto per aver sempre dichiarato ciò che pensa, il primo cittadino di Diano Marina accusa l’amministrazione regionale: «Si vantano tanto dei grandi lavori, del modello Genova, perché sono andati in deroga con il codice degli appalti. Rimane il fatto che alla stessa maniera dovevano mettere a posto le autostrade: perché altrimenti a Genova avranno anche il ponte, ma se per arrivarci ci vogliono ore, non serve a nulla».

https://www.facebook.com/giacomo.chiappori/videos/10217788803935731/?epa=SEARCH_BOX