Caos Autostrade, assessore Marco Scajola: «Pretendiamo rispetto»

Genova. «La Liguria non può essere trattata così dal Governo e dai gestori autostradali! Oggi, come tante altre persone, siamo rimasti bloccati in coda per oltre tre ore. Pretendiamo rispetto verso chi viaggia sulle autostrade liguri per lavoro e pretendiamo subito risposte e non chiacchiere!». A dichiararlo è l’assessore regionale Marco Scajola, che come altri colleghi non è riuscito a raggiungere in tempo Genova per partecipare al consiglio regionale a causa degli incolonnamenti sulla rete autostradale provocate dai cantieri.