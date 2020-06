Camporosso, incidente in via Braie: si alza in volo l’elisoccorso

Camporosso. Si è alzato in volo l’elisoccorso Drago per un incidente stradale in via Braie che ha visto coinvolto un uomo in moto.

Sul posto sono intervenuti subito la Croce Azzurra Val Nervia e l’automedica alfa del 118.

Il ferito, inizialmente incosciente, ha ripreso i sensi all’arrivo dei soccorsi e ha riportato escoriazioni multiple alla colonna e agli arti. Dopo esser stato trasportato all’ospedale di Bordighera, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.