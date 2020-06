Camporosso, gatto gli attraversa la strada, per evitarlo finisce a terra: grave scooterista

Camporosso. Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dal suo scooter avvenuta stamane in via Braie, a Camporosso. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni oculari, l’anziano era in sella al proprio scooter e si stava dirigendo verso Camporosso Mare quando per evitare un animale – sembrerebbe un gatto – che li ha attraversato la strada, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra.

Inizialmente incosciente, l’uomo ha poi ripreso i sensi all’arrivo dei soccorritori della Croce Azzurra e del personale sanitario del 118. Visto il grave politrauma riportato nell’incidente, il medico ha deciso di trasferirlo al Santa Corona di Pietra Ligure con l’ausilio dell’elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco.