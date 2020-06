Savona. L’autostrada A10 è chiusa in entrambe le direzioni da circa le 7 di stamane. A quell’ora un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme ed è bruciato fino a carbonizzarsi, nel tratto tra Varazze e la complanare di Savona.

Dopo che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento, è stata possibile la rimozione della carcassa, che ha impegnato il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Verso le 12, a causa dell’interruzione, si segnalavano circa 20 chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia.

A chi da Ventimiglia è diretto verso Genova, si consiglia percorrere la A6 Torino-Savona per la A21 Torino-Piacenza-Brescia con cui procedere verso Piacenza per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce o la A7 Genova-Serravalle in direzione del capoluogo ligure. Percorso inverso per chi da Genova è diretto verso Savona/Ventimiglia.

VIDEO E FOTO TRATTI DA IVG.IT