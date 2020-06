Camion incastrato, liberata la strada di Rollo: riprende il traffico tra Cervo e Andora

Cervo. Ci sono volute oltre due ore di lavoro per liberare la strada di Rollo, unica via alternativa all’Aurelia chiusa per frana per i collegamenti tra le province di Imperia e Savona, a parte l’autostrada. Nella mattinata di oggi un camion con targa francese si era infatti, incastrato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Diano Marina e la polizia municipale di Cervo.

La carreggiata è stata liberata dal camion e una volta ripulita la strada riaperta al traffico.