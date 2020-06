Calcio, la Sanremese conferma Giovanni Fenati per la stagione 2020-21

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica la riconferma per la stagione 2020-21 del centrocampista Giovanni Fenati.

Il calciatore genovese, classe ’95, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, con trascorsi nelle file di Lucchese, Padova, Poggibonsi, Savona, Massese, Cerreto e Real Forte Querceta, 13 presenze nello scorso campionato, ha raggiunto l’accordo con la dirigenza matuziana e sarà ancora uno dei cardini della linea mediana biancoazzurra.

Mezzala polivalente, elemento valido sia in fase di interdizione che in costruzione, Fenati ha dimostrato a pieno titolo di poter far parte della rosa e sarà certamente uno dei punti di forza della nuova Sanremese che nei prossimi giorni si appresta a prendere forma.