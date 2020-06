Bordighera. Corso Italia torna pedonale, almeno nel weekend. Lo ha deciso stamani l’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Ingenito. La via centrale di Bordighera, attualmente aperta a doppio senso di marcia, verrà chiusa dalle 18 del venerdì fino alle 7 del lunedì nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele II e corso Europa.

La decisione è stata presa per agevolare i gestori dei numerosi locali che potranno così allargare i propri dehors evidando assembramenti tra i clienti nel rispetto delle normative anti-Covid. Non è esclusa una chiusura totale di corso Italia per tutto il periodo estivo: l’ipotesi, al vaglio dell’amministrazione comunale, diventerà realtà nel caso di un grande afflusso di turisti nella Città delle Palme.

I locali del centro cittadino, come la gelateria Coco’s di via Vittorio Emanuele, avranno invece la possibilità di utilizzare in modo gratuito i giardini del PalaParco per posizionare sedie e tavolini.