Bordighera. Velocità folli, mancanza di rispetto delle regole del codice della strada, semplice incoscienza. A lamentare, per l’ennesima volta, quanto avviene nel rettilineo dell’Aurelia in località Arziglia sono alcuni residenti. «Se fino ad ora non c’è ancora scappato il morto – dicono – E’ solo per un miracolo». E in effetti, pensando ai numerosi incidenti stradali avvenuti in zona, soprattutto di notte, è davvero così.

Gli ultimi episodi risalgono a pochi giorni fa. Un automobilista ha fatto inversione a “u” nei pressi del vivaio Allavena e si è schiantato contro una Ford Eco Sport, appena uscita dal concessionario, regolarmente parcheggiata. Il bilancio, per fortuna, si è “limitato” a 8mila euro di danni. Qualche sera fa, inoltre, l’ennesimo incidente serale: con un’auto che si è schiantata contro altre due vetture parcheggiate. Anche in questo caso gli unici a rimetterci sono stati i residenti, che si sono trovati le auto danneggiate.

La presenza della colonnina arancione posizionata per dissuadere gli automobilisti da schiacciare troppo il pedale, ha funzionato i primi tempi. «L’unico momento in cui le auto non corrono è quando sono presenti gli agenti della polizia locale», raccontano i residenti. E se da una parte è difficile pensare che possa esserci una pattuglia fissa a controllare la strada, dall’altra è necessario trovare una soluzione per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni.