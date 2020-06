Bordighera. Da lunedì 15 giugno, il Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Bordighera riaprirà le porte ai visitatori. Sarà possibile riscoprire l’esposizione dedicata al fondatore Clarence Bicknell, visitare l’imponente sala Biblioteca, “passeggiare” nel giardino e accedere al Centro Nino Lamboglia nei seguenti giorni e orari: martedì 9-13, giovedì 9-13, sabato 13-17 (o su appuntamento).

L’ingresso sarà contingentato (limite di 5 persone) ed è gradita la prenotazione al numero 0184263601 o tramite email all’indirizzo bicknell@istitutostudiliguri.191.it.

Resta possibile accedere al giardino, prestando attenzione a non formare assembramenti, e attendere il proprio turno di visita nei punti indicati. Per accedere al museo occorrerà osservare le norme previste dal regolamento di accesso in base ai Dcpm e le disposizioni regionali: indossare mascherina, igienizzare le mani e rispettare il distanziamento fisico.