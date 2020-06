Bordighera piange Saverio Colloca, per anni benzinaio di piazza Valgoi

Bordighera. E’ lutto nella Città delle Palme per la morte di Saverio Colloca, 78 anni, che si è spento venerdì 19 giugno nella propria abitazione dopo una lunga malattia.

Saverio, che per 25 anni aveva lavorato come benzinaio presso la Erg di piazza Valgoi gestita da Giorgio Zaghi, lascia la moglie Francesca, gli adorati nipoti Simone e Federica vicina a lui fino agli ultimi momenti, le figlie Katia e Silvana, i generi Pierenzo e Luca, il fratello e tutti i parenti. Molto stimato e conosciuto, è ricordato da tutti come una persona solare. Per molti anni ha vissuto anche nel centro storico.

I funerali avranno luogo alle 15,30 di lunedì 22 giugno nella Parrocchia di Terrasanta.