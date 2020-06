Bordighera installa led wall nei giardini del Palazzo del Parco, Ingenito: «Sarà utilizzato per eventi, manifestazioni e in caso di necessità»

Bordighera. Più comunicazione al cittadino e una sempre maggiore promozione turistica: a questo obiettivo, primario per l’Amministrazione del Comune di Bordighera, concorrerà presto anche il led wall che sarà installato presso i giardini del Palazzo del Parco. La Giunta ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo, dando così il via allo svolgimento delle procedure per l’affidamento dell’intervento.

Lo schermo, della superficie di circa 9 metri quadrati, andrà a sostituire la cartellonistica tradizionale presente fino a pochi mesi fa nello stesso luogo. L’adozione di questa tecnologia consentirà di trasmettere a rotazione più contenuti contemporaneamente, anche video, e garantirà una maggiore tempestività di aggiornamento.

«Uno strumento di comunicazione importante, che sarà utilizzato primariamente per illustrare eventi, manifestazioni e attrattive del territorio; a tal proposito, fondamentale aver scelto il posizionamento accanto all’Ufficio I.A.T., pronto a fornire ulteriori approfondimenti a chi lo desiderasse. Ma pensiamo anche ad un impiego di servizio per segnalazioni alla cittadinanza in caso di necessità - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - Un altro modo per essere sempre più vicini agli ospiti e ai residenti».