Bordighera, il calendario eventi dell’Associazione Noi4You per il mese di giugno

Bordighera. L’Associazione Noi4You presenta il calendario eventi per il mese di giugno.

Si comincia dal laboratorio autostima giovedì 4 giugno alle 20.30 dalla piattaforma zoom. L’irrinunciabile appuntamento con il seguitissimo laboratorio autostima vedrà la psicologa-psicoterapeuta, dottoressa Sciolla impegnata in “Un talk show sull’Amore..”. «Tutte le domande che non avete mai osato fare…potrete farle giovedì sera! Assolutamente da non perdere! l’evento è gratuito» – fanno sapere gli organizzatori.

Ecco di seguito il calendario eventi proposti dall’Associazione NOI4YOU di Milano, Torino, Cuneo, San Bartolomeo e naturalmente Bordighera:

- Domenica 7 giugno alle 10, sempre dalla piattaforma Zoom, la volontaria Maila, intratterrà con “Dolcezza in cucina”;

– Lunedì 8 giugno alle 21 – evento google meet. I benefici degli oli essenziali- a cura di Elisa Munari – operatrice del benessere olistico;

– Giovedì 11 giugno alle 21, sulla piattaforma Zoom “Seminiamo Perdono” a cura della dottoressa Rosa Il Grande

– Domenica 14 giugno alle 10, sulla piattaforma Zoom “Leggerezza in cucina” a cura di Maila

– Lunedì 15 giugno alle 21, evento google meet: “Ascoltare le paure” con Monica Marro educatrice prima infanzia

– Martedì 16 alle 21, sulla piattaforma Zoom 4 Amici al bar – a cura di Arianna

– Lunedì 22 giugno alle 21, sulla piattaforma Zoom, Scambio di libri e opinioni – a cura di Sveva

– Lunedì 29 giugno alle 21, evento google meet Parto da me per stare bene – a cura della dr.ssa Giulia Martini.

Tutti i dettagli su Facebook alla pagina Noi4You, inoltre il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24 e 334 9999304.