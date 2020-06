Bordighera, ignoti vandalizzano chiesetta di Sant’Ampelio. Sindaco Ingenito: «Atto gravissimo»

Bordighera. «Un gravissimo atto di vandalismo ha colpito questa notte il campanile della Chiesetta di Sant’Ampelio. Sono sdegnato, ferito, arrabbiato con chi ha offeso la nostra Città con un gesto incivile e barbaro, che ha toccato uno dei luoghi a tutti noi più cari».

A scriverlo, nero su bianco, è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che commenta così la scritta in vernice apparsa sul campanile della chiesetta di Sant’Ampelio, luogo simbolo della Città delle Palme, di recente oggetto di un importante intervento di restyling.

«Mi impegno personalmente a non lasciare nulla di intentato per individuare i responsabili – dichiara Ingenito – Affinchè ricevano la giusta sanzione per il danno causato in uno degli angoli più belli d’Italia».