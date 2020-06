Bordighera, foto di pianta grassa fa il giro del mondo: «Niente fake, è tutto vero»

Bordighera. Ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti la foto di un’enorme pianta grassa legata alla facciata di un palazzo di corso Europa a Bordighera. L’immagine, pubblicata da Waldo Scari nel gruppo Facebook “amanti delle piante grasse” con scritto «A casa mi circondo di piante grasse per sentirmi più magro. Nessun complotto, la foto è vera e la pianta si trova in corso Europa a Bordighera», fa strabuzzare gli occhi a chi la vede.

Dall’altezza impressionante, in grado di superare un intero palazzo, la foto che ritrae una pianta grassa di dimensioni ragguardevoli ha fatto il giro del mondo, ricevendo tantissimi commenti da italiani e non solo.

A prima vista, sono molti a essersi chiesti se si trattasse di un fotomontaggio o se fosse reale: «è veramente cosi alta?» commenta stupita la signora Karmelik M. e Tiziana F. aggiunge dubbiosa «sembra un fotomontaggio, speriamo sia reale».

Tra incertezza e stupore dei contatti del famoso socialnetwork, e chi si domanda come Marco E. se si possa ritenere un Guinness World Record, la pianta grassa che ha creato tanto scalpore esiste davvero ed è possibile osservarla dal vivo o utilizzando Google come consiglia Marina C.