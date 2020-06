Bordighera, distribuzione sacchetti differenziata: da giovedì riapre il Green Point della Docks Lanterna

Bordighera. Dopo la chiusura imposta dal lockdown per l’emergenza Covid-19, riapre domani, in piazza della stazione, il Green Point della Docks Lanterna (la ditta che si occupa dell’igiene urbana in città) per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata.

Operatori della Docks saranno presenti tutti i giorni, ad esclusione della domenica, dalle 9 alle 12 per distribuire gratuitamente il materiale richiesto a cittadini, turisti e commercianti.

Nei mesi scorsi, i sacchetti venivano consegnati direttamente a casa a chi ne faceva richiesta, ma ora, visto l’arrivo di turisti e possessori di seconde case, per non creare disagi e ritardi nella consegna, la ditta ha deciso di riaprire il point.