Bordighera, da oggi aperte le iscrizioni per il centro estivo della cooperativa Jobel

Bordighera. Da oggi lunedì 22 giugno, fino a venerdì 26 giugno 2020, è possibile iscriversi al centro estivo di Bordighera rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Il Centro Estivo è organizzato dalla cooperativa sociale Jobel, attraverso concessione diretta da parte del Comune di Bordighera.

Le attività si svolgeranno per i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. La “base operativa” del centro estivo sarà la scuola dell’infanzia di via Lamboglia a Bordighera. Al fine di privilegiare le attività in spazi aperti, il Comune di Bordighera, ha allestito e riservato per i bambini del centro estivo un’area dedicata presso i Giardini Monet.

Il filo conduttore centro estivo sarà: ”Alla scoperta di Monet, tra arte e natura”, bambini verranno, quindi, coinvolti in laboratori e attività, durante i quali potranno approfondire tematiche inerenti all’arte e alla natura. In base a quanto previsto o dalle line guida regionali e nazionali relative all’organizzazione dei centri estivi a seguito dell’emergenza Covid- 19, il centro estivo di Bordighera sarà a numero chiuso e verrà data priorità di accesso ai residenti, ai nuclei monoparentali e ai nuclei con entrambi i genitori che lavorano.

Il modulo per l’iscrizione al centro è scaricabile dal sito del Comune di Bordighera all’indirizzo www.bordighera.it. Per ulteriori informazioni si prega di inviare una e-mail alla Coordinatrice del centro Sara Piantadosi, alla indirizzo sara.piantadosi@jobel.it.