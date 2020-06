Bordighera consegna Bandiera Blu a stabilimenti balneari, Laganà: «Sventola sul nostro litorale per la ventiseiesima volta»

Bordighera. E’ avvenuta questa mattina la consegna della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari di Bordighera, alla presenza dell’assessore Marco Laganà.

«La Bandiera Blu sventola sul nostro litorale per la ventiseiesima volta da quando, nel 1987, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha istituito questo prestigioso riconoscimento – commenta Marco Laganà - E’ un bellissimo traguardo, che premia la bontà delle nostre acque e le scelte compiute in tema di sostenibilità e difesa dell’ambiente. Bordighera si riconferma quindi come meta perfetta per coloro che cercano, per le proprie vacanze, un mare cristallino, spiagge che si susseguono con continuità lungo tutta la costa cittadina e la libertà di poter scegliere stabilimenti privati oppure lidi liberi, in completa serenità».