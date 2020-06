Bordighera, con l’auto dentro la siepe. Incidente in via Tumiati

Bordighera. Incedente senza gravi conseguenze questa mattina in via Tumiati. Una donna di 74 anni originaria di Piacenza, per cause da accertare, ha perso il controllo della propria Mercedes andando a sbattere e abbattendo una siepe e il muretto che sperano un condominio dal marciapiede.

L’esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che la settantaquattrenne stesse effettuando una retromarcia dal parcheggio di via Tumiati all’angolo di via Piave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Ventimiglia per mettere in sicurezza il veicolo e un equipaggio di Ponente Emergenza. L’anziana alla guida del mezzo è rimasta incolume seppur in evidente stato di choc.