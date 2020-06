Bordighera. Bidoncini gettacarta utilizzati come vere e proprie isole ecologiche e riempiti fino all’orlo di rifiuti, in barba alla raccolta differenziata obbligatoria in città da diversi anni per il rispetto dell’ambiente.

Stamani gli agenti della polizia locale di Bordighera sono intervenuti nella centralissima corso Italia, svuotando i cestini per trovare i colpevoli. In alcuni casi, infatti, i controlli dei vigili hanno permesso di risalire a chi ha gettato, in modo non corretto, la propria spazzatura. Si tratta di cittadini di Bordighera che, dunque, dovrebbero conoscere il modo corretto di conferire i rifiuti.

Di uno dei bidoncini gettacarta è stato anche divelto il coperchio in ghisa: il contenitore, infatti, è stato riempito all’inverosimile tanto da rompersi.