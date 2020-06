Autostrade liguri, Toti: «Nuovo piano dei lavori da spalmare su tempi più lunghi»

Genova. Il presidente Giovanni Toti ha comunicato di aver incontrato i vertici di autostrade e il commissario incaricato dal ministero delle Infrastrutture Migliorino per analizzare nuovamente l’intero dossier dei controlli per la ristrutturazione in corso delle gallerie e il sistema di ispezioni approfondite.

«Su proposta del commissario incaricato Migliorino – ha detto Toti – Società Autostrade si incontrerà con il Ministero delle Infrastrutture per un nuovo piano dei lavori da spalmare su tempi più lunghi in modo da alleggerire il carico dei lavori sulla rete della nostra regione».