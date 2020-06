Autostrade, Gagliardi (Cambiamo!): «Governo incapace continua a non prendere decisioni»

Genova. «Quanto sta accadendo sulle autostrade liguri è qualcosa di vergognoso, la richiesta di messa in mora del Mit da parte della Regione è più che legittima perché non si può continuare a pagare l’incapacità di chi dovrebbe prendere decisioni da Roma» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi.

«Anche oggi in Liguria si vive l’ennesima giornata di traffico dovuto a una pessima programmazione dei cantieri per la ristrutturazione di alcuni tratti autostradali. Noi continuiamo a chiedere al ministro De Micheli più attenzione non solo per le opere già esistenti, ma anche per quelle nuove, come la gronda di Genova, che aiuterebbero molto a migliorare le condizioni della viabilità – prosegue la deputata - Purtroppo dal ministro e dal governo non arrivano risposte o decisioni, ma solo silenzi e attese che non fanno bene a nessuno».

«Se anche la convocazione per lunedì che la De Micheli si è affrettata a fare dopo le minacce del presidente Toti, che rappresenta il malessere non solo dei liguri bensì di tutti gli italiani che quotidianamente attraversano la Liguria, per andare in altre regioni o in Francia, non porterà dei risultati concreti, ma solo l’ennesima promessa a cui non seguiranno fatti concreti allora sarà il caso di mettere in discussione il governo che ha dimostrato tutta la sua incapacità nel prendere decisioni per il bene di tutto il paese» - conclude.