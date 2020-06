Aurelia chiusa tra Andora e San Bartolomeo, un lettore: «Nessuna alternativa, assurdo dover pagare tratto autostradale»

San Bartolomeo al Mare. Un lettore ci ha scritto per segnalare le ripercussioni che ha subito a causa della chiusura dell’Aurelia per la frana tra Cervo e Andora: «Trovandomi a transitare ieri sera alle 23.45 sull’Aurelia provenendo da Andora in direzione San Bartolomeo, all’inizio di Capo Mele trovo un cartello: “strada chiusa tra 1 chilometro”. Nessun’altra alternativa, nessun cartello per segnalare un’altra strada. Prendo quindi l’autostrada ed esco a San Bartolomeo, pensando ovviamente di non dover pagare il tratto autostradale (euro 1,20), ma l’operatore dell’autostrada mi riferisce che non è colpa dell’autostrada se l’Aurelia è chiusa al traffico».

«Trovo tutto molto assurdo, soprattutto in questo periodo così difficile, dove chiunque vorrebbe sperare in un rilancio del turismo nel nostro territorio. Credo che queste mancanze di organizzazione (ho chiamato la polizia stradale di Imperia per chiarimenti, ma mi hanno detto che non è territorio di loro competenza) sia molto grave: con poco si potrebbe comunque ovviare, ma anche “quel poco” non siamo proprio in grado di fare. Un vero peccato! E poi non lamentiamoci se il turismo cala così drasticamente, non per colpa del Covid-19! Scusate lo sfogo, ma questo lo trovo assurdo» - scrive Marco Stefanolo.