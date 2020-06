Assolto dalle accuse di frode ai danni del Comune, ex funzionario risarcito

Sanremo. Era stato assolto con formula piena dopo una lunga vicenda giudiziaria passata attraverso la sospensione dal lavoro. L’ex responsabile del settore Igiene Urbana, l’ingegner Stefano Burlando, otterrà dal Comune un risarcimento di 10 mila euro.

La cifra è stata pattuita con l’amministrazione comunale a seguito di una contrattazione tra l’ente pubblico e l’ex funzionario, accusato, nel 2015, insieme ad alcuni colleghi, di aver partecipato a una presunta frode ai danni di Palazzo Bellevue. Nel processo, i giudici avevano assolto tutti gli imputati: tre dipendenti del municipio e due tecnici della ditta Aimeri, in allora affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sentenza non impugnata dal pubblico ministero e quindi passata in giudicato.

Nel 2017 l’ufficio disciplinare del municipio, in seguito alle contestazioni mosse dalla procura, aveva sospeso dal lavoro, in via cautelativa, l’ingegner Burlando, lasciandolo senza retribuzione, a seguito del rinvio a giudizio deciso dal giudice dell’udienza preliminare.

Burlando aveva già ottenuto dal municipio oltre 44 mila euro di arretrati per il periodo di sospensione e ne aveva chiesti ancora 57 mila per altri oneri tra cui le spese legali sostenute. Per scongiurare l’apertura di un nuovo contenzioso, il funzionario, ormai in pensione, ha chiuso un accordo col Comune che sancisce la chiusura della vertenza aperta presso l’ispettorato del lavoro.