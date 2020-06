Associazionismo sociale al femminile, a Sanremo nasce un nuovo club Inner Wheel

Sanremo. Un nuovo club Inner Wheel è nato a Sanremo, un impegno nell’associazionismo sociale al femminile che ha coinvolto un gruppo di donne pronte ad impegnarsi per incoraggiare gli ideali di servizio, culturale, umanitario e promuovere la comprensione internazionale. Sono proprio questi infatti i principi su cui si basa l’associazione internazionale Inner Wheel, fondata nel 1924 a Manchester da Margarette Oliver Golding e diffusa in seguito nei cinque continenti. Riunisce donne di tutto il mondo (oltre 100 mila socie) legate da un ideale filo conduttore che è quello del servizio a favore della società.

Mercoledì 24 giugno il club di Sanremo, in attesa della charter internazionale, il primo incontro dopo la costituzione alla presenza della governatrice Barbara Milella Chiosso, della chairman all’espansione distrettuale Patrizia Gentile Bergese Bogliolo e di tutte le socie.

Un atto formale che vede il club già operativo da alcuni mesi, con un service fatto ai primi di aprile, all’ospedale di Sanremo al quale, tramite il Rotary Sanremo Hanbury, ha fornito fondi per l’acquisto di mascherine chirurgiche, e un contatto internazionale con il club di Marsiglia. Nei prossimi mesi verranno sviluppati progetti di recupero del patrimonio culturale del territorio e di sostegno ai meno fortunati e verranno perseguiti anche i contatti internazionali.