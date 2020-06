Asd Sanremo calcio: «15 le formazioni ufficialmente iscritte al Torneo di calcio a 6»

Sanremo. Sono già 15 le formazioni ufficialmente iscritte al Torneo di calcio a 6 che si svolgerà sul sintetico del Morgan Beach, un boom di iscrizioni in appena 9 giorni.

«Sinceramente un numero che va oltre le più rosee aspettative degli organizzatori, soprattutto perché raggiunto in così breve tempo, ma si spera di arrivare a 24 squadre per formare 4 gironi da 6 squadre. Questo per far sì che si possa giocare più partite possibili e dare a tutti la possibilità di divertirsi assieme in un clima di grande sportività, ma di alto livello agonistico. Il numero delle squadre iscritte è sicuramente destinato a crescere vista sia per la voglia di tornare a giocare sia per il fatto che il ministero dello sport darà il via ai giochi che prevedono un contatto fisico dal 25 giugno» - affermano gli organizzatori.

Il torneo avrà il patrocinio del Principato di Seborga da sempre vicino ai tornei organizzati dall’Asd Sanremo calcio. «La cosa che più fa piacere di questo Torneo, ricordiamo che è il primo post covid organizzato in provincia, è che possa divenire un modo per le piccole aziende o negozi di farsi pubblicità in un periodo in cui bisogna assolutamente riavvicinarsi alla vita normale, per questo gli organizzatori si auspicano che sempre più sponsor possano associare il proprio nome, logo, alle squadre iscritte o semplicemente offrendo un contributo per la miglior riuscita possibile del torneo» – dicono.

#SITORNAINCAMPO questo l’hashtag che l’asd Sanremo Calcio ha pensato per lanciare sui social, con la speranza possa divenire il più virale possibile. Si ricorda che per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni si possono trovare sulla pagine Facebook-Istagram sanremocalcio o sul sito www.sanremocalcio.com oppure semplicemente direttamente telefonando o scrivendo su Whatsapp ai seguenti numeri +39 328 8428471 / +39 350 5151993.