Arma di Taggia, soccorsi difficili in via Boselli. Intervengono i vigili del fuoco

Arma di Taggia. Soccorsi non semplici stamani in via Boselli ad Arma di Taggia per una donna che necessitava di essere trasportata in ospedale. A causa delle condizioni fisiche della paziente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato la donna con l’autoscala dopo averla imbragata su tavola spinale per poi consegnarla all’equipaggio dell’ambulanza intervenuta.

[Foto Gianni Bassilana]