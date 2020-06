Arma di Taggia, Asta del Mobile riparte in grande stile: cucine al prezzo di fabbrica con consegna in 8 giorni

Arma di Taggia. Asta del Mobile riparte in grande stile. Dopo il lockdown il punto vendita in via del Piano 106/1 è pronto ad accogliere i suoi clienti e lo fa con una promozione imperdibile.

L’azienda leader sul territorio nel settore dell’arredamento ha ripreso l’attività proponendo cucine a prezzo di fabbrica con consegna in 8 giorni. Un’offerta da non lasciarsi scappare per rinnovare i propri spazi in tempi imbattibili e con arredamenti completi, su misura e di alta qualità. Senza dimenticare che la prima rata si potrà pagare dopo 6 mesi e Asta mette a disposizione un team di arredatori esperti che vi affiancherà dal momento della progettazione a quello dell’installazione finale.

Qualunque sia la dimensione dei vostri ambienti, i professionisti di Asta del Mobile sapranno presentarvi una serie di proposte di arredo per un restyling completo, offrendo soluzioni finite e progettazioni su misura per aiutarvi a creare la casa dai vostri sogni.

Quella casa che in questi lunghi giorni di confinamento abbiamo riscoperto. La casa che è diventata ufficio, scuola, palestra, ristorante, parco giochi ma che è sempre rimasta amore, famiglia, quotidianità, ordine, calore. La casa dove abbiamo riso, pianto, condiviso, dove ci siamo divertiti ma anche preoccupati per quello che accadeva là fuori. La casa che forse è arrivato il momento di reinventare.

Proprio per questo Asta del Mobile non si è mai fermata e non aspetta altro che ritrovarvi nei suoi showroom garantendo un’accoglienza in totale sicurezza.

Affidabilità, qualità, convenienza e assistenza. Tutto questo e molto altro è Asta del Mobile. Cosa aspetti? Passa nel negozio in via del Piano 106/1 ad Arma di Taggia e realizza la casa che hai sempre sognato.

Da oggi lo store è aperto anche il lunedì mattina. Per evitare attese si consiglia di prendere appuntamento telefonando allo 0184 45311.