Ventimiglia. Il progetto del Nervia Basketball Court è finalmente diventato realtà: ha aperto il campo da basket in zona Nervia che darà la possibilità a tutti di fare sport all’aperto.

Questa mattina, si è presentata all’apertura anche la giocatrice professionista Martina Bestagno, che vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia dell’Umana Reyer. Lo rende noto sulla sua pagina Facebook il Nervia Basketball Court: «Questa mattina alle 9 si è presentata all’apertura del Nervia Basketball Court la nostra cara amica professionista Martina Bestagno, in forza in serie A alla Reyer Venezia. La vita del campetto è anche questa! Grazie Marty e buona giornata a tutti!».

Da oggi tutti gli amanti del basket potranno usare il campo playground all’aperto per praticare o avvicinarsi ad uno sport sano.