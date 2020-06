App Immuni in Liguria, Toti: «Per noi è stato un buon esperimento, passo avanti straordinario»

Genova. «Per noi è stato un buon esperimento – ha osservato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’App Immuni – e da domani l’app potrà essere utilizzata in tutte le regioni italiane. Il sistema di sorveglianza degli uffici di prevenzione delle nostre Asl ha funzionato in modo ottimo. In Liguria 3 persone sono risultate positive».

«Ha funzionato soprattutto il nuovo sistema di tracciamento che utilizza i nostri uffici di Igiene e Prevenzione: i tre casi positivi, segnalati all’Asl dai loro medici di medicina generale, sono stati inseriti in questo sistema, che traccia tutti i cluster con una definizione di palazzo in palazzo e questo ci consente di sapere dove si trovano tutti i casi individuati fino ad oggi e quelli di domani.

Non sfugge quanto questo sia importante ora che la nostra regione si sta affollando di turisti, speriamo tanti, e quanto potrà esserlo nei prossimi mesi: se mai il Covid dovesse tornare saremo preparati perché attraverso questo sistema di tracciamento dei nostri uffici saremo in grado di individuare ogni singolo caso tracciato sul nostro territorio, con le loro condizioni di salute. È un passo avanti straordinario che stiamo affinando e che ci consentirà in autunno di affrontare eventuali nuovi casi con tutti gli strumenti giusti» - sottolinea il governatore ligure.

