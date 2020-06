Ambulatori odontoiatrici, Barbagallo: «E’ rimasto aperto solo quello di Imperia, cosa intende fare Giunta regionale per porre rimedio?»

Imperia. «Perché dei tre ambulatori odontoiatrici del distretto sanitario provinciale è rimasto aperto e fruibile solo quello di Imperia? Quali azioni intende assumere la Giunta regionale per porre rimedio a questa grave situazione? Sono queste le domande che ha posto il consigliere regionale Barbagallo interrogando il Governatore Toti e l’assessore alla Sanità Viale con l’interrogazione a risposta immediata depositata questa mattina presso gli uffici regionali competenti.

Una situazione di carenza territoriale che mal si concilia con il diritto alle cure odontoiatriche che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini ed in particolare, nel territorio imperiese, essere fruibile in tutti e tre i distretti sanitari provinciali di Ventimiglia, Sanremo ed Imperia» - afferma il consigliere regionale Giovanni Barbagallo sulla grave situazione degli ambulatori odontoiatrici del distretto sanitario imperiese.

«Ormai sono mesi che nel distretto di Ventimiglia è stato chiuso l’unico ambulatorio pubblico di odontoiatria adducendo da prima motivazioni di carenza del personale, attualmente risolte, e successivamente di inadeguatezza dei locali.

Medesima sorte è toccata all’ambulatorio sanremese con la scelta dell’Asl1 di lasciare aperto solo il servizio di odontoiatria del distretto di Imperia con tutte le ripercussioni negative, tempistiche e logistiche, per i cittadini del territorio sanremese e intemelio, ed in particolare per alcune categorie di persone come gli edentuli che attendono da mesi la protesi, i pensionati, i disoccupati, i bambini per la prevenzione delle carie e, non da ultimo, per tutte le urgenze odontoiatriche» – dice.