Altre cinque conferme in casa dell’Ospedaletti Calcio: restano Frenna, Ambesi, Negro, Cambiaso e Galiera

Ospedaletti. L’Ospedaletti ha ufficializzato nelle ultime ore altre cinque conferme in vista della stagione 2020/2021. Resteranno in orange anche il prossimo anno: il portiere Matteo Frenna, i difensori Elia Ambesi e Alessio Negro, il centrocampista classe 2002 Simone Cambiaso e l’attaccante Matteo Galiera.

«Un grazie va a mister Caverzan e alla società per la riconferma, in questi tre anni i colori orange sono diventati per me una seconda pelle – dichiara Matteo Frenna, 10 presenze la scorsa stagione - è importante continuare con il gruppo che si è creato e non vedo l’ora di tornare a giocare. La prossima stagione sarà particolare e difficile,

ma sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni, c’è sempre più gusto a essere orange!».

«Sono contento per la riconferma, ringrazio la società e il mister per la fiducia – aggiunge Elia Ambesi, reduce da un’annata da protagonista con 21 presenze all’attivo - è il mio terzo anno all’Ospedaletti, qui sto benissimo e per me è come una famiglia. Ricominceremo la stagione come abbiamo finito questa».

«Ospedaletti è una seconda casa per me, un ambiente ideale per giocare a calcio – prosegue Alessio Negro, 18 presenze e un gol lo scorso anno - sono molto fiducioso e voglioso di ricominciare, le premesse sono buone grazie alla riconferma di gran parte del gruppo. Siamo una squadra giovane ma con una grande qualità e lo abbiamo dimostrato».

«Far parte per il secondo anno consecutivo della famiglia dell’Ospedaletti è motivo di grande felicità – commenta Simone Cambiaso, 17 presenze la stagione scorsa - speriamo di ricominciare a giocare al più presto dopo il brutto momento che stiamo vivendo lontano dai campi. Sono carico e fiducioso».

«Sono molto felice all’idea di affrontare un’altra stagione con l’Ospedaletti – conclude Matteo Galiera, 16 presenze e 3 gol all’attivo nell’annata appena conclusa - c’è una grande voglia di ricominciare, sono sicuro che inizieremo al meglio e vogliamo fare qualcosa in più rispetto all’anno scorso. C’è davvero più gusto a essere orange!».

Nei prossimi giorni sono attese nuove ufficialità per la prima squadra di mister Caverzan in ottica 2020/2021.