Allenatori, sei imperiesi pronti a sostenere gli esami per ottenere il patentino Uefa C

Imperia. Sei imperiesi inizieranno gli esami per ottenere il patentino Uefa C, il primo nella provincia di Imperia specifico per allenare i bambini e ragazzi del settore giovanile.

Dopo il lockdown per Angelo Alletto e Marco Anzalone della Polisportiva Vallecrosia Academy, Valter Francesconi del Bordighera Calcio, Giuseppe Sangineto e Roberto Nocera dell’Ospedaletti Calcio e Giancarlo Raco del Camporosso il 22 luglio inizieranno gli esami del corso UEFA C di Imperia.

«E’ stato un lungo e faticoso percorso che doveva terminare ad aprile - affermano – Cominciamo a vedere il traguardo che ci permetterà di ottenere il patentino per allenare il settore giovanile, il primo specifico della provincia di Imperia. Le materie di esame saranno unicamente concentrate sui bambini e i ragazzi».