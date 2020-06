Allagamenti, frane e smottamenti. Gli effetti del maltempo in provincia di Imperia

Imperia. Le forti piogge di queste ore hanno creato non pochi disagi sul territorio provinciale e molti sono gli interventi dei vigili del fuoco.

Partendo dal capoluogo, una frana si è abbattuta su via Clavi ed è crollato un muro in strada Ronchi Brighei, che al momento risulta chiusa. A Sanremo si segnalano diversi allagamenti causati da tombini tappati, in corso Inglesi e strada Solaro. A Ventimiglia un piccolo smottamento si è abbattuto su di un’auto in via Eugenio Montale.

I pompieri sono impegnati anche in altri interventi minori e per ora l’entroterra sembra non essere stato coinvolto nell’emergenza, ma le precipitazioni continuano e la situazione è in costante evoluzione.