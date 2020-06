Molini di Triora. Tra le dieci realtà italiane «in prima linea per sottrarre i loro territori alla marginalità» c’è anche Glori, frazione di Molini di Triora. Il borgo dell’alta valle Argentina, con i suoi trenta abitanti che hanno dato vita al progetto “Glori: the place to Be” è stato insignito da Legambiente del premio Nazionale “Voler bene all’Italia” come una delle dieci realtà che hanno saputo progettare e strutturarsi in modo resiliente per far fronte a situazioni estreme come quella dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nato nel 2004, il premio Voler Bene all’Italia, ha lo scopo di valorizzare i piccoli comuni italiani. «Territori straordinari, custodi di gran parte dei gioielli di natura e tradizioni del Paese, spesso lasciati ai margini delle politiche nazionali nonostante il loro immenso potenziale», scrive Legambiente.