Alitalia, Rixi (Lega): «Governo snobba offerta di USAerospace da 1,5 miliardi di euro, in ballo migliaia di posti di lavoro»

Genova. «Il governo prenda in considerazione l’offerta dell’americana UsAerospace che, come ha confermato oggi in commissione Trasporti, è pronta a investire 1,5 miliardi di euro in Alitalia.

Fino a oggi il governo non ci risulta abbia neppure risposto alle comunicazioni inviate dall’investitore, che, dal business plan illustrato questa mattina, prevede importanti investimenti su Alitalia che metterebbero in sicurezza il personale viaggiante, integralmente impiegato sugli aeromobili e nessun esubero annunciato per gli amministrativi. Sono in ballo miglia di posti di lavoro: il governo non può girarsi dall’altra parte».

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti alla Camera Edoardo Rixi.