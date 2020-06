Imperia. Ha preso il via il nuovo corso di #AndareOltre, il percorso online firmato da CNA Imperia e Studio Aschei e Associati, con l’obiettivo di far comprendere il web e le sue dinamiche in continua evoluzione: #Andareoltre, sempre sulla piattaforma ZOOM, continua infatti proponendo 10 incontri gratuiti on line, dal taglio pratico ed immediatamente operativo, in compagnia dell’esperto di digitalizzazione e formazione Antonello Spinetti, che guiderà i partecipanti all’utilizzo degli strumenti già a disposizione, anche da tablet e smartphone.

«Il web e le nuove tecnologie digitali possono e devono rappresentare uno strumento indispensabile per aiutare gli artigiani e tutte le piccole imprese - dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – Spesso possono sembrare scogli insormontabili; il compito degli esperti è quello di renderli fruibili e alla portata di tutti, in modo chiaro ed efficace. Raggiungere gli obiettivi in tempi più veloci, ottimizzare i costi, avere maggiori risorse a disposizione, sono solo alcuni dei vantaggi della formazione digitale. Ecco perché migliorare le proprie competenze, e quelle dei propri dipendenti, è un’arma vincente per la propria attività».

E lo incalza Luca Aschei, responsabile del progetto e direttore della società di formazione, «Tra i molteplici effetti che l’emergenza coronavirus ha prodotto, sicuramente, abbiamo riscontrato un nuovo approccio al digitale ed una maggiore attenzione alle risorse che offre il web. Le imprese italiane stanno affrontando un passaggio epocale, costrette a reinventarsi e ad adattarsi a nuove modalità dello stesso fare impresa. La trasformazione digitale è parte di un sostanziale mutamento del nostro tessuto produttivo e il nostro ruolo di accompagnamento può risultare davvero utile ad affrontare tale sfida».

«Il corso intende infatti offrire importanti spunti e fornire indicazioni e suggerimenti per aiutare le piccole imprese associate ad interagire con docenti specializzati – conclude Luciano Vazzano - Il nostro obiettivo è quello di sostenerle e accompagnarle nel processo di approccio al digitale».